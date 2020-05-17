 

Жертвами коронавируса и пневмонии стали более 40 дагестанских врачей

17.05.2020, 7:42, Новости дня

Глава минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии погибли более 40 врачей. "Это действительно трагедия", — сказал министр, выразивший также соболезнования родным и близким погибших.

Семьи погибших получат материальную компенсацию в размере 2,7 миллиона рублей. Те медработники, чье здоровье пострадало при исполнении профессиональных обязанностей, выплатят от 688 тысяч до 2 миллионов рублей.

В настоящее время коронавирусом COVID-19 и пневмонией болеют 13 тысяч жителей республики, 7 тысяч из них госпитализированы, передает РИА Новости. 29 человек умерли от коронавируса, 657 человек — от внебольничной пневмонии.

Внебольничной пневмонией называют пневмонию, развившуюся у пациента вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации.



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