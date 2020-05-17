 

Губернатор Чукотки перечислил зарплату на борьбу с коронавирусом

17.05.2020, 7:30, Новости дня

Глава Чукотки Роман Копин направил свою зарплату на меры по профилактике коронавируса, сообщило правительство Чукотского автономного округа.

Копин попросил, чтобы деньги потратили на покупку и «безвозмездную передачу образовательным организациям стационарных приборов для термометрии». Кроме того, по его просьбе, средства должны пойти на «обеспечение детей из малообеспеченных семей» техникой для удаленного обучения.

На Чукотке выявлено 47 случаев коронавируса, 19 человек поправились, передает РИА «Новости».

В конце апреля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату в виде членских взносов для помощи в борьбе с коронавирусом.

В мае сообщзалось, что ЕР собрала более 70 млн рублей на помощь в борьбе с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Власти Тернопольской области подозревают, что в Почаевской лавре началась вспышка коронавируса

15.05 / France 24 – уволенный Трампом учёный предрёк США «самую тёмную зиму»

27.03 / Стоимость флагманского смартфона Meizu 17 составит от 560 долларов

22.04 / Зеленский: Теперь Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам

11.05 / Назван новый способ передачи коронавируса

08.04 / Сын Сафронова заявил о своей вине в аварии с отцом

03.04 / РЖД отметили ряд поездов дальнего следования

29.03 / Спецпоезд из России доставил в Киев несколько сотен украинцев

27.04 / В Москве не увидели оснований для снятия ограничений после майских праздников

10.04 / Украина назвала сроки приостановки импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска