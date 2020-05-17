Губернатор Чукотки перечислил зарплату на борьбу с коронавирусом

17.05.2020, 7:30, Новости дня

Глава Чукотки Роман Копин направил свою зарплату на меры по профилактике коронавируса, сообщило правительство Чукотского автономного округа.

Копин попросил, чтобы деньги потратили на покупку и «безвозмездную передачу образовательным организациям стационарных приборов для термометрии». Кроме того, по его просьбе, средства должны пойти на «обеспечение детей из малообеспеченных семей» техникой для удаленного обучения.

На Чукотке выявлено 47 случаев коронавируса, 19 человек поправились, передает РИА «Новости».

В конце апреля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату в виде членских взносов для помощи в борьбе с коронавирусом.

В мае сообщзалось, что ЕР собрала более 70 млн рублей на помощь в борьбе с коронавирусом.