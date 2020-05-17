Ученые: Коронавирус позволил очистить воздух в Китае и спасти тысячи людей

17.05.2020, 7:17, Разное

Ученые установили, что пандемия коронавируса привела к очищению воздуха, способствовавшему снижению скорости распространения инфекции. Тем самым, неминуемой смерти от COVID-19 удалось избежать 4633 человек.

Изучением влияния коронавируса на экологическую обстановку в Китае занимались специалисты Йельской школы общественного здравоохранения. Им удалось выяснить, что карантин, введенный ради сдерживания пандемии, имел значительную пользу, а именно, позволил очистить воздух. В период с 11 февраля по 11 марта в стране запретили перемещаться на автомобилях, из-за чего снизился объем выбросов вредных веществ.

По словам доцента Кай Чена, загрязненный воздух способствовал распространению коронавируса. Поэтому улучшение экологической обстановки благодаря карантинным мерам помогло спасти несколько тысяч граждан Китая от смерти.