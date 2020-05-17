 

Генсек ООН обеспокоился уязвимостью геев из-за COVID-19

17.05.2020, 7:16, Новости дня

В условиях распространения коронавируса усилилась уязвимость ЛГБТ-сообщества, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что представители ЛГБТ-сообщества уже сталкиваются «с предвзятостью, нападениями и убийствами просто из-за того, кто они или кого они любят». Однако сейчас многие «представители ЛГБТ подвергаются повышенному осуждению в результате вируса». Кроме того, им приходится преодолевать «новые препятствия, пытаясь получить медицинскую помощь».

По словам Гутерреша, есть информация о том, что полиция притесняет ЛГБТ-сообщество, пользуясь директивами, касающимися ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Заявление опубликовано по случаю международного дня борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая.



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