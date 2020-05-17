 

МЧС провело дезинфекцию остановок и вокзалов в России

17.05.2020, 7:08, Новости дня

В рамках борьбы с коронавирусом проведена дезинфекция примерно 20,9 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, сообщило МЧС.

Общая площадь обработанных объектов – 3,5 млн кв. м. Обработано свыше 42,1 тыс. единиц техники, более 4,1 тыс. км дорог, а также 1,6 тыс. лечебных и более 860 образовательных учреждений. Проведена дезинфекция примерно 5 тыс. объектов соцобслуживания.

Кроме того, регулярно проводится дезинфекция на объектах самого ведомства – их обработано порядка 27 тысяч, передает ТАСС.

Так, сотрудники МЧС РФ провели повторную дезинфекцию Курского вокзала в Москве. В течение нескольких недель пройдет также дезинфекция других вокзальных комплексов города. В Екатеринбурге продезинфицировали около 20 тыс. кв. м остановок общественного транспорта.



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