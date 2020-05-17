Мнение: Разногласия в окопах

17.05.2020, 7:05, Разное

Вопросы истории как повод для неуставных отношений.

Отдельно стоит отметить про "факт обсуждения низкопробной антисоветской документалистики".

Разногласия в окопах.

Конфликты относительно истории привели к ранению 15 и гибели двоих бойцов ВСУ. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Прошедшие в минувшие выходные праздничные мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, наложили свой отпечаток на состояние правопорядка и воинской дисциплины в подразделениях ВСУ в зоне "операции объединенных сил" ("ООС")", – отметил он.

"Несмотря на усиленную работу в период праздника офицеров управления морально-психологического обеспечения штаба "ООС" и сформированных нештатных информационных групп, проводящих агитирование личного состава для искажения исторических фактов и осквернения памяти подвига наших общих предков, в ряде подразделений ВСУ по-прежнему находятся здравомыслящие и образованные люди", – отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики. "Расхождение во взглядах на историю привело к резкому увеличению количества конфликтов между военнослужащих ВСУ и небоевым потерям личного состава", – констатировал он.

Осадчий уточнил, что в результате за прошлые выходные в оперативно-тактической группировке (ОТГ) "Север" 15 военнослужащих были ранены и травмированы, еще двое – убиты.

"Так, 9 мая, на позициях первого батальона 24-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Луганское группа из шести военнослужащих подразделения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, обсуждала низкопробную антисоветскую документалистику, продемонстрированную им на кануне в расположении части. Среди военнослужащих оказался уроженец Одесской области, старший солдат Скворцов. Возмутившись утверждением об оккупации Советским Союзом территории Украинской ССР, Скворцов попытался вразумить сослуживцев, за что был подвергнут критике, переросшей в групповое избиение", – рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Оказывая сопротивление, он нанес тяжкие телесные повреждения двум нападавшим и с оружием скрылся в прилегающем лесном массиве.

"В ходе его преследования находящаяся в состоянии алкогольного опьянения группа из трех бойцов ВСУ незаметно для себя зашла на минное поле, где произошла детонация противопехотной мины, оторвавшей часть ноги солдату Самсонову", – продолжил Осадчий.

Сослуживцы открыли огонь по Скворцову, в результате которого он был убит, а Самсонов эвакуирован на взводный опорный пункт, где в последующем скончался из-за потери крови.



Комбриг 24-й омбр Гудзь.

"Командир бригады Гудзь, стараясь уйти от ответственности, в своем объяснении дознавателям военной службы правопорядка указал, что солдат Самсонов совершил попытку дезертировать с оружием и перейти на сторону ЛНР, чем лишил семью военнослужащего положенных выплат социального обеспечения. Аналогичные показания дали и другие участники преступления", – добавил Осадчий.

Он сообщил, что "еще один случай неуставных взаимоотношений произошел 9 мая во втором механизированном батальоне 30-й бригады в районе населенного пункта Попасная, где уроженец Мариуполя, командир отделения сержант Гайлук, избил двух сослуживцев, попытавшихся доказать ему праведность расстрела массовой демонстрации в Мариуполе 9 мая 2014 года, где украинскими националистами было убито 13 и ранено 39 мирных демонстрантов".

"По итогам проведенного разбирательства сержант был отстранен от занимаемой должности, арестован военной службой правопорядка и в отношении него заведено уголовное дело по статье 123 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии сильного душевного волнения". Примечательно, что его оппоненты признаны потерпевшими и оказывают всяческое содействие следствию", – добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

http://lug-info.com/news/one/raznoglasiya-po-istorii-priveli-k-raneniyu-15-i-gibeli-dvoikh-boitsov-vsu-narodnaya-militsiya-56294 – цинк