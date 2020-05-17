Эксперты назвали 3 важных вещи, о которых стоит помнить владельцам турбированных авто

17.05.2020, 6:53, Разное

Водители часто использую автомобили с турбированными моторами, поскольку они наиболее экономно расходуют топливо. Эксперты перечислили 3 важных вещи, способных повысить срок эксплуатации современных силовых агрегатов.

Так, автовладельцам порекомендовали выбирать самое лучшее машинное масло и научиться искать подделки. Турбированные двигатели слишком чувствительны к маслу, поэтому использование некачественного вещества может стать причиной появления проблем с мотором.

То же самое касается топлива. Эксперты советуют заправлять автомобили с турбированными моторами только на АЗС, обладающих сертификатами на топливо. Документ подтверждает, что заправочная станция использует только качественный бензин, который не выведет из строя двигатель.

Кроме того, турбированный мотор крайне зависим от температурного режима. Так, зимой автовладельцу следует заранее прогревать двигатель, а летом следить, чтобы его рабочая температура не превышала показатели, находящиеся в «красной зоне». Все это поможет сохранить долговечность силового агрегата.