Ермак заявил, что в следующем заседании контактной группы будут участвовать представители ОРДЛО

17.05.2020, 6:50, Новости дня

В следующем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе впервые могут принять участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом на встрече с послами “Большой семерки” заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

“На следующей встрече контактной группы в формате видеоконференции Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований”, – сказано в сообщении.

Ермак подчеркнул, что Украина готова обсуждать урегулирование конфликта только с украинскими гражданами, “которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов и не имеют отношения к непризнанным образованиям”.

“По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса”, – заявил он.

Ермак добавил, что Украина рассчитывает “на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в минском процессе”.

5 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил новый состав украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе. Возглавляет украинскую делегацию по-прежнему бывший президент Леонид Кучма, что “должно обеспечить преемственность и незыблемость украинских позиций”.

Первая видеоконференция контактной группы, в которой приняла участие расширенная делегация Украины, состоялась 14 мая. Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что в ходе видеоконференции украинская сторона указала российским представителям на то, что “приглашенные” от ОРДЛО лица являются гражданами Российской Федерации.

Представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов после заседания заявил, что видеоконференция оказалась на грани срыва из-за позиции украинской стороны. По его словам, представители Киева пытались отказаться от прямого диалога с представителями ОРДЛО “в нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений”. Грызлов утверждает, что таким образом Киев “грубо нарушает” резолюцию Совета Безопасности ООН, которой были одобрены Минские соглашения.