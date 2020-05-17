Повышенные зарплаты медикам выплатили в 14 областях Украины – Степанов

17.05.2020, 6:50, Новости дня

Надбавки за работу с больными коронавирусной инфекцией медикам выплатили в 14 областях Украины, заявил 16 мая на совещании с президентом Владимиром Зеленским министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом проинформировал сайт главы государства.

“14 регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19… Черновицкой области, где распространение болезни было наибольшим, требуется дофинансирование”, – говорится в сообщении.

Степанов отметил, что выплату надбавок медикам завершат в начале следующей недели.

По словам Зеленского, в Херсонской области выплаты завершили на прошлой неделе, а “Волынь, Луганщина, Ровенщина и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките”.

Всего в Украине 27 административно-территориальных единиц, одна из которых – Автономная Республика Крым – оккупирована Россией.

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (в Черновицкой области – 2647), из них летальных – 497, 4906 пациентов выздоровели.

13 мая Степанов утверждал, что 300-процентную надбавку за март медикам, работающим с COVID-19, выплатили почти во всех регионах.

Министр говорил, что регионам выделили 905 млн грн медицинской субвенции на доплаты в размере 300% зарплаты медикам за март. По подсчетам Минздрава, 300% оклада должны были получить 5435 медицинских работников, на это требовалось 181,6 млн грн. Степанов объяснял, что доплаты предусмотрены для всех без исключения медиков, которые работали с инфицированными коронавирусом пациентами (независимо от того, сколько дней они были на работе), но практически во всех регионах местные власти сделали начисления медработникам на основании приказа Минсоцполитики от 2003 года, где есть фраза “за фактически отработанное время”. В Минздраве потребовали исправить ситуацию.

Доплаты медикам несколько раз обсуждались на совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями Кабинета Министров и местных властей. Президент заявил, что виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность.