Екатерина Стриженова осудила избившего экс-супругу Марата Башарова за его алкоголизм

17.05.2020, 6:30, Разное

Телеведущая Екатерина Стриженова, бывшая на свадьбе актера Марата Башарова свидетельницей, осудила его пьянство и насилие по отношению к его экс-супруге Елизавете Шевырковой. Тем самым знаменитость отреагировала на ее интервью, которое она дала в программе «Прямой эфир», заявив, что артист избивал ее, когда она была беременной.

Об алкоголизме Марата Башарова часто вспоминали его коллеги, они называли эту привычку болезнью, не позволявшей ему нормально жить. Кроме того, пьянство становилось причиной насилия в семье. По словам Елизаветы Шевырковой, впервые он ее беременную избил в присутствии ребенка. А когда она плеснула в него водой из стакана, то он и вовсе принялся ее душить.

Екатерина Стриженова публично поддержала Елизавету Шевыркову. Она надеется, что актер посмотрел интервью экс-супруги и сделал для себя выводы. Телеведущая считает, что для Марата Башарова это последний шанс, чтобы взять себя в руки, остаться хорошим отцом и побороть алкоголизм, который уже принес много бед артисту и близким ему людям.