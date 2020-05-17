Эксперты назвали лучшие по приоритетным свойствам смартфоны в 2020 году

17.05.2020, 6:30, Разное

При покупке смартфона пользователи чаще всего руководствуются наиболее приоритетным для себя “свойством” гаджета, которому он должен соответствовать – качеством камеры, размером экрана, стоимостью и т.п. Эксперты авторитетного издания Topmira.com на основании анализа ассортимента продаваемых в РФ смартфонов выделили лидеров по каждому из таких “свойств”.

В частности, лучшим флагманом и камерофоном назван Huawei P40 Pro. Отмечается, что, в связи с наличием санкций США против Huawei, данный смартфон не имеет доступа к сервисам Google, в том числе – к магазину приложений Google Play. Тем не менее, данный недостаток вполне компенсируется у гаджета наличием собственного магазина приложений AppGallery. При этом Huawei P40 Pro имеет 6,58-дюймовый безрамочный OLED-экран, ОЗУ/ПЗУ на уровне 8 Гб/256 Гб и батарею ёмкостью 4200 мА.ч. Операционной системой является EMUI 10.1 на базе Android 10. Главным же преимуществом смартфона являются его камеры: четырехмодульная основная и двойная фронтальная. Стоит отметить, что они признаны авторитетным фоторесурсом Dxomark.com лучшими как по фото- (140 баллов), так и по видеосъемке (105 баллов). Средняя цена Huawei P40 Pro в РФ составляет 70 тысяч рублей.

Совсем немного уступил вышеуказанной модели по качеству фото и видео смартфон китайских производителей Xiaomi Mi Note 10 Pro 8/256 GB. Он получил от Dxomark.com соответствующие оценки в 130 и 102 балла. Однако факт наличия у него доступа к сервисам Google, который отсутствует у Huawei P40 Pro, позволяет ему, по мнению экспертов, претендовать на статус лучшего камерофона и флагмана среди гаджетов с такой возможностью. К слову, Mi Note 10 Pro является первым в мире пентакамерным смартфоном, имеющим разрешение главной камеры в 108 мегапикселей. Стоит добавить, что у модели безрамочный SuperAMOLED-экран (с каплевидным вырезом) на 6,47 дюйма, батарея ёмкостью на 5260 мА.ч и операционная система Android 10.0. В Российской Федерации Xiaomi Mi Note 10 продается по цене, в среднем, 37,9 тысяч рублей.

Своеобразным “чемпионом” по ёмкости батареи является еще один китайский гаджет, смартфон Blackview BV9100. Разумеется, он не обладает особо мощными техническими характеристиками по сравнению с упомянутыми выше моделями: имеются 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, двойная камера с основным модулем Sony на 16 Мп и аналогичного плана фронтальная камера. Однако ёмкость его батареи, имеющая показатель в 13000 мА.ч, позволяет решать уникальные в своем роде задачи. Так, по данным производителя, одного полного заряда хватает на суточную продолжительность игр, 26,6-часовый просмотр видео, 60 часов телефонных разговоров или 66 часов – прослушивания музыки. Если же Blackview BV9100 поставить в режим ожидания, что он в состояние “выдержать” до двух месяцев (60 дней). Этот смартфон можно купить в РФ по средней цене в 18,9 тысяч рублей.

Желающим приобрести устройство с экраном внушительного размера по наиболее “экономной” цене эксперты рекомендуют обратить внимание на Xiaomi Mi Max 3 4/64GB – лучший недорогой смартфон с большим экраном. При средней стоимости на отечественном рынке в 14 тысяч рублей, данный девайс имеет экран на 6,9 дюйма. Отмечается, что больший экран имеет только Samsung Galaxy Fold, однако стоит он почти в 12 раз дороже – 158 тысяч рублей. Xiaomi Mi Max 3 оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636, имеет батарею ёмкостью в 5500 мА.ч, а разрешение его экрана составляет 2160х1080 пикселей.

Не забыли специалисты и об игроманах, назвав лучший смартфон и для них. Таковым является Black Shark 2 Pro 8/128GB – новый геймерский смартфон, поступивший в продажу осенью прошлого года. Он оснащен 6,39-дюймовым Amoled-экраном разрешением 2340х1080 и ОЗУ/ПЗУ на уровне 8 Гб/128 ГБ. Особую привлекательность гаджета для геймеров создают мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855+, улучшенная система охлаждения, технология DC Dimming 2.0, исключающая мерцание экрана, а также ряд специальных геймерских функций. К слову, при тестировании ресурсом 3DMark Sling Shot Extreme, Black Shark 2 Pro набрал целых 6194 балла. Средняя цена в РФ – 37 тысяч рублей.