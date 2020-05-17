Пермский край борется в рекордно сильным паводком

17.05.2020, 6:25, Новости дня

В Пермском крае борются с рекордным паводком. Полоса подтоплений протянулась с севера на юг, охватив 15 населенных пунктов, передает телеканал "Россия 24".

В Соликамском районе эвакуированы почти 50 человек. А в поселке Камень затопило переправу — добраться до него можно только вброд или на лодке. Магазины и аптеки не работают, нет связи. У единственного таксофона дежурит пост МЧС. Есть перебои с электричеством. Поселок включен в программу расселения и в этом году полностью расселят.