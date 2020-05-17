 

В Удмуртии от коронавируса скончался бывший сенатор Виктор Шудегов

17.05.2020, 6:25, Новости дня

Бывший сенатор Виктор Шудегов скончался от коронавируса COVID-19 на 68 году жизни. Он был председателем комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. О его смерти сообщается на сайте отделения партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике.

На сайте выражены искренние соболезнования родным и близким умершего. Там также подтверждается, что причиной смерти стал коронавирус.

В 2000-2001 годах Шудегов был председателем Государственного комитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. С 2001 года являлся представителем правительств Удмуртии в Совфеде. С 2002 по 2007 годы был председателем комитета Совета Федераций по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. С 2007 по 2016 год занимал должность зампреда комитета Госдумы по образованию. Имел ученую степень доктора физико-математических наук.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Эксперт: Популистская боязнь «возрождения СССР» будет отступать перед реальными угрозами

08.05 / Уровень безработицы в США вырос до рекордных показателей

10.04 / Врач сравнил социальную защиту работающих с COVID медиков в РФ и США

03.05 / Карлсен победил в им же организованном шахматном онлайн-турнире

14.05 / Посольство Израиля в Украине довольно тем, как Нацполиция рассмотрела вопрос антисемитизма в Коломые

05.04 / В НИИ Склифосовского оценили состояние главврача Проценко

09.04 / SCMP – китайская продвинутая система служб доставок внесла свой вклад в борьбу с эпидемией коронавируса

29.04 / ВВП США упал по итогам квартала впервые за шесть лет

10.05 / Песков анонсировал совещание Путина по режиму нерабочих дней

08.04 / Самого красивого участника Парада тюльпанов определят в Интернете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска