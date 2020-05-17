 

В «Слуге народа» заявили об изменении стратегии Украины по Донбассу

17.05.2020, 6:16, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию урегулирования ситуации в Донбассе, сообщила депутат Верховной рады Марина Бардина (фракция «Слуга народа»).

По ее словам, Зеленский, когда «пришел к власти», «попытался двигаться тем путем, который был раньше». Однако «стратегия» предыдущего президента Украины Петра Порошенко «не сработала в течении шести лет», не произойдет этого «и в дальнейшем».

Как сообщила Бардина, сейчас идет «изменение процессов», Киев «пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе». Так, «впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц» Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».

Бардина утверждает, что украинская власть начала двигаться по пути выполнения минских договоренностей. По ее словам, сейчас «главным является предоставление Красному Кресту доступа» на неподконтрольные Киеву территории. Бардина сказала, что Красный Крест «увидит всех людей, которые там содержатся», и «поможет в организации и завершении списков верификации «всех на всех».



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