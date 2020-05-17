«Я думал, что все будет страшнее»

17.05.2020, 6:07, Разное

Заведующий реанимацией клинического центра «Вороновское» Сергей Авдейкин — о своих наблюдениях за лечением коронавируса в России.

Пандемию часто сравнивают с военным временем: настолько сейчас пришлось всем сплотиться в борьбе с коронавирусом и так пришлось мобилизовать силы. Перепрофилировать больницы, строить новые госпитали, усиливать медицинский состав — например, «призывать» врачей, не занимавшихся ранее инфекционными заболеваниями, студентов, добровольцев. Врачи теперь будто герои с поля боя. Но все же о большинстве врачей и их работе мы не знаем ничего. Сергей Авдейкин, на мой взгляд, именно такой герой этой пандемии.

Вообще-то, не будь коронавируса, его жизнь сейчас выглядела бы иначе. Сергей, проработав 20 лет реаниматологом сначала в Волгограде, затем в Москве в больнице им. В. М. Буянова, решил уехать работать в Германию, в одну из клиник Дрездена. Однако в феврале, когда стало понятно, что эпидемия коронавируса развивается не по самому простому сценарию, он решил вернуться в Москву, чтобы помогать бороться с вирусом. Он получил место заведующего реанимацией в новой больнице, построенной буквально за месяц и буквально в чистом поле.

Новая больница, новый коллектив, новый вирус — столько вызовов сразу. Как он справляется и как устроена его работа — Авдейкин рассказал «Новой».

Сергей Авдейкинврач анестезиолог-реаниматолог, заведующий первым реанимационным отделением Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское»

— Вы принимаете пациентов уже 3 недели, есть ли уже какие-то итоги?

— Главный итог — сейчас понятно, как работать с больными коронавирусом, особенно с тяжелыми пациентами. Мы руководствуемся современными рекомендациями, не отходим от них. Но есть определенные нюансы.

Например, мы сейчас довольно широко применяем «Тоцилизумаб‎», иммунодепрессант, уже увидели от него хороший эффект, хотя вначале отношение было к нему настороженное. Это препарат, который подавляет иммунную реакцию организма в ответ на коронавирус. Видим очень хорошие результаты, в том числе и клинические, и результаты компьютерной томографии (КТ) легких, когда буквально через 3–5 дней после его применения можно увидеть по КТ значительный регресс тех изменений в легких, которые вызвала иммунная реакция в ответ на попадание в организм коронавируса.

— Есть ли какие-то особенности в переводе на ИВЛ коронавирусных больных?

— Суть искусственной вентиляции в том, что больному обеспечивается максимальный протективный режим в настройках респиратора (с минимизацией риска вентиляционных повреждений легких. — Ред.).

Но есть загвоздка: переводя больного с коронавирусом с тяжелой пневмонией на ИВЛ, некоторые врачи могут пытаться сразу добиться идеальных показателей по газам крови. Но при выставлении небольших дыхательных объемов добиться их сразу невозможно.

Может быть, именно с этим связана высокая летальность больных на ИВЛ в странах, которые столкнулись с COVID-19 первыми или с более массовым поражением населения. Врачи там, вероятно, старались достичь наилучших показателей газов крови, увеличивая частоту дыхания, дыхательный объем и проводя различные маневры рекрутмента легких (преднамеренного повышения давления, чтобы открыть заблокированные альвеолы. — Ред.), и тем самым могли повредить оставшуюся часть легких у больных.

Медицинский работник в приемном отделении клинического центра инфекционных болезней «Вороновское». Фото: РИА Новости

По данным КТ у пациентов, которые поступают в реанимацию, мы видим, что объем повреждения легочной ткани достигает 80–90 %, лишь 10–20 % остаются относительно незатронутыми.

Задача ИВЛ не в том, чтобы добиться идеальных параметров газообмена, их не нужно добиваться, а в том, чтобы сохранить оставшиеся легкие и дать больному время справиться с коронавирусом.

— Эти идеальные параметры — они потом вернутся или как?

— Да, постепенно. Когда больного переводят на ИВЛ, у него наблюдается какое-то время гипоксемия (состояние, которое проявляется недостаточным содержанием кислорода в крови человека. — Ред.).

Иногда при переводе на ИВЛ показатели газов крови становятся еще хуже. Все, что нужно в такой ситуации, — ждать. Больной в такой ситуации находится в медикаментозном сне и миоплегии (состояние, когда скелетные мышцы выключены и не сокращаются. — Ред.), не испытывает каких-либо ощущений.

При правильном режиме ИВЛ проходит от часа до суток, и почти все пациенты приходят к показателям, близким к норме по кислороду.

— Врачи и сестры часто говорят «нам пришлось как будто заново учиться». Что с этим коронавирусом не так? Это что-то совсем иное, с чем вы не сталкивались в жизни?

— Отчасти это связано с тем, что ранее врачи встречали вирусные пневмонии редко. Второе — массовая заболеваемость. Третье — шел поиск лекарств, он и сейчас, конечно, продолжается, но есть уже препараты, которые дают хороший результат. Например, иммунодепрессанты — особенно у молодых, плюс правильная вентиляция легких позволяют снизить летальность.

— Кто ваш «средний» пациент? Кто чаще переносит коронавирус тяжело, попадает в реанимацию? Например, говорят, что мужчины сильнее страдают…

— И мужчины, и женщины, часто поровну, возраст старше 60 лет. Общие факторы для них, влияющие на тяжесть течения, — это избыточный вес и сахарный диабет. Но довольно много и молодых тяжелых пациентов, вирус может быть агрессивен и к ним. Как правило, они хорошо восстанавливаются, и максимум, что мы применяем из респираторной поддержки, — это высокопоточный кислород.

— Каково было начинать работать в новой больнице, только что построенной?

— Каких-то больших организационных трудностей не было благодаря администрации больницы. Руководство — очень опытные люди. Мы все понимали, что мы в одних условиях, и надо двигаться вперед, как бы трудно ни было.

— А когда пошли первые пациенты, каким было ваше первое открытие?

— У этих больных было изолированное повреждение легких — то есть этот вирус, как правило, не повреждает больше ничего. Например, у пациента с бактериальной пневмонией есть другие симптомы, кроме дыхательной недостаточности и гипоксемии.

Коронавирус же вызывает изолированное повреждение легких, как правило, без повреждения каких-либо иных систем.

Соответственно, часто даже пациент на ИВЛ нуждается только в противовирусной терапии и иммунодепрессантах, питании, искусственном дыхании, антикоагулянтах, сне и миоплегии. Другое дело, что эти больные нуждаются в длительном и сложном уходе, это очень непросто.

— Встречается также информация о нейротоксичности вируса, что у больных возникает эйфория или сильная, необъяснимая усталость, потеря обоняния. Наблюдаете ли вы что-то подобное?

— Трудно сказать. Есть больные с измененным сознанием, но само нахождение больного в реанимации часто подразумевает развитие психопатологической симптоматики.

— Сейчас у вас около 200 пациентов на лечении. Не было резкого наплыва?

— Нет. Единственное, с чем мы столкнулись, — к нам привозят много пожилых лежачих больных, таких, которым нужен круглосуточный уход, они не могут есть самостоятельно, обслуживать себя. Таким пациентам реально сложно помочь. На них тратится гораздо больше времени, а результат не всегда хороший.

Автомобиль скорой помощи на территории московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское». Фото: РИА Новости

— Почему вы, в принципе, решили пойти на «передовую», в реанимацию новой больницы? Это же сразу столько вызовов в один момент — стройка, новая больница, непонятный вирус, новый персонал…

— До лета прошлого года я работал в больнице им. В. М. Буянова в Москве. Отработал в ней почти 10 лет, но потом я и моя супруга, которая тоже врач, решили переехать в Германию.

Мы уже прошли все формальности и получили места в немецких клиниках, собирались там обосноваться. И тут — не самые позитивные новости из Москвы о быстром росте заболевших. Мы решили вернуться в Москву, а я — пойти работать непосредственно в инфекционную больницу, в реанимацию.

— То есть вашей личной мотивацией вернуться в Москву было желание помочь людям здесь?

— Да, так. Это действительно вызов. Подумал, что надо этот вызов принять. Может быть, это странно звучит, но для меня как для врача это интересно.

Когда пошли первые сообщения из Китая и Италии, с какими сложностями столкнулись медработники в этих странах, — это были новости как с войны, уже точно решил, что нужно возвращаться.

Принципиально в «Вороновское» я не ехал, просто позвонил научному руководителю по написанной и защищенной несколько лет назад кандидатской и спросил, нужны ли люди и где. Направили сюда, так начал работать здесь.

— И как — вы справляетесь с этим вызовом, по вашим оценкам?

— Время покажет. Я думал, что все будет страшнее, если честно. Все стараются.

Медицинский работник в приемном отделении клинического центра инфекционных болезней «Вороновское». Фото: РИА Новости

— Коллектив реанимации — все врачи и сестры из разных больниц, как вы их собирали? И как вы с ними работаете, как учите, как мотивируете сейчас?

— В российской медицине есть проблема с тем, что называется «командная работа».

Но коллектив в моем отделении очень профессиональный. Я коллектив не собирал, мне, так сказать, его выдали. Люди из разных больниц, у всех немножко разные взгляды, но мы нашли общий язык. Все врачи хорошо справляются с терапией, с выхаживанием пациентов. Всего 18 врачей и 30 сестер.

— Проходят ли врачи и сестры какое-то предварительное обучение?

— Во-первых, в больнице есть симуляционный (обучающий) центр с тренажерами международного медкластера, которые максимально точно воссоздают клинические ситуации с особенностями течения заболевания COVID-19.

Это так называемые роботы-пациенты, воспроизводящие реакции человека, его костно-мышечную структуру и физиологию, и врачи могут потренироваться на них проводить интубацию, в том числе, если что-то пошло не так, начались осложнения, проводить сердечно-легочную реанимацию. В роботах «зашиты» сценарии, характерные для больных с СOVID-19, с дыхательной недостаточностью например. Оборудование легко интегрируется с настоящим аппаратом ИВЛ и с аппаратом дефибрилляции.

— Врачи не умеют этого делать? Или забыли как? Почему им нужно тренироваться интубировать пациентов или реанимировать?

— Конечно, они умеют. Но врачам нужно постоянно учиться, это непрерывный процесс. На роботах можно «набить руку», натренировать свои навыки до автоматизма, особенно в тех манипуляциях, где врач может чувствовать себя не очень уверенно. Симуляторы также позволяют оценить уровень выполнения упражнений, разобрать с инструктором все действия и ошибки.

Во-вторых, что касается обучения, мы учимся друг у друга, делимся опытом друг с другом, а также с коллегами, в том числе из других стран. В «Вороновском» уже прошла при поддержке медкластера телеконференция с участием врачей из Швеции, Франции, Германии, Израиля, на которой мы разбирали различные сложные клинические аспекты. И следующую планируем провести 16 мая с реаниматологами из Китая, что будет особенно интересно.

Сергей Авдейкин

Вообще, врач должен учиться постоянно, вне зависимости от стажа и возраста. Понятно, что сейчас ситуация такая, «военная»….

ПРОДОЛЖЕНИЕ