В России создана нейросеть для повышения урожайности на 20%

17.05.2020, 5:53, Разное

В РФ разработана нейросеть, способная помочь в повышении урожайности на 20% и увеличении качества зерновых культур. Технология сможет взаимодействовать с дронами, которые займутся мониторингом полей, при обнаружении, что растениям не хватает удобрений определенного типа, агрономы сразу же получат уведомление.

Сегодня даже опытные агрономы не могут сказать, каких удобрений не хватает растениям, если масштаб посевов слишком большой. Поэтому для облегчения работы сотрудники Ставропольского государственного аграрного университета и Фонда Андрея Мельниченко совместно разработали специальную нейросеть, взаимодействующую с дронами и другими летательными аппаратами.

База данных нейросети содержит в себе все данные о минералах, удобрениях и других веществах, способствующих ускоренному росту растений. Аналитики полагают, что использование такой технологии поможет увеличить урожайность на 20%.