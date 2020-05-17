СМИ узнали подробности гибели двух украинских военных на плановых занятиях на Донбассе
17.05.2020, 5:35, Новости дня
13 мая во время плановых занятий двое украинских военнослужащих погибли в районе Краматорска Донецкой области. Об этом 15 мая со ссылкой на источники в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила “Страна”.
Погибли бойцы 47-го отдельного отряда Сил специальных операций (ССО) ВСУ майор Андрей Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко.
По данным издания, инцидент произошел во время учений по отработке десантирования на воду с небольшой высоты из вертолетов.
Такое десантирование – “сложнейший элемент в подготовке спецназа, он считается высшим пилотажем”, отмечает “Страна”.
“Обозреватель” уточняет, что бойцы ССО утонули.
О гибели 13 мая двух военнослужащих во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил пресс-центр штаба ООС сообщил 14 мая. Подробностей пресс-центр не предоставил.
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