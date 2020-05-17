В Житомирской области COVID-19 обнаружили у трех сотрудников “Укрпошти”, разносивших пенсии

17.05.2020, 5:35, Новости дня

В селе Левков Житомирской области коронавирусную инфекцию обнаружили у трех сотрудников “Укрпошти”. Об этом проинформировала 14 мая Житомирская районная государственная администрация (РГА).

“У трех сотрудников Левковского отделения “Укрпошти” после проведения ПЦР-тестирования обнаружили коронавирус. Круг контактирующих с работниками почты, которые разносили пенсии в дома селян, выясняется. Одна из работниц почты, которая поет в церковном хоре, будучи уже больной, посещала местную церковь”, – говорится в сообщении.

Почтовое отделение закрыли, а больных сотрудников полиция предупредила об административной ответственности за нарушение правил самоизоляции.

“Районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ограничительных мерах на территории Левковского сельского совета. С представителями почты будет согласовано, как жители общины будут получать пенсию”, – рассказали в РГА.

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (в Житомирской области – 540), из них летальных – 497, 4906 пациентов выздоровели.