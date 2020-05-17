 

В Житомирской области COVID-19 обнаружили у трех сотрудников “Укрпошти”, разносивших пенсии

17.05.2020, 5:35, Новости дня

В селе Левков Житомирской области коронавирусную инфекцию обнаружили у трех сотрудников “Укрпошти”. Об этом проинформировала 14 мая Житомирская районная государственная администрация (РГА).

“У трех сотрудников Левковского отделения “Укрпошти” после проведения ПЦР-тестирования обнаружили коронавирус. Круг контактирующих с работниками почты, которые разносили пенсии в дома селян, выясняется. Одна из работниц почты, которая поет в церковном хоре, будучи уже больной, посещала местную церковь”, – говорится в сообщении.

Почтовое отделение закрыли, а больных сотрудников полиция предупредила об административной ответственности за нарушение правил самоизоляции.

“Районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ограничительных мерах на территории Левковского сельского совета. С представителями почты будет согласовано, как жители общины будут получать пенсию”, – рассказали в РГА.

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (в Житомирской области – 540), из них летальных – 497, 4906 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / В Москве за сутки умерли 65 пациентов с коронавирусом

13.05 / Прожившие 61 год вместе супруги умерли в один день от коронавируса

06.05 / В РФ разработали нанонити для масок против коронавируса

23.04 / Путин дал поручения банкирам о помощи на фоне коронавируса

26.03 / Внешнее независимое оценивание в Украине нужно перенести на более поздний срок, считает замминистра образования

27.04 / Цхинвалу присвоили новое имя на памятные даты

02.04 / Опубликованы фото Meizu 17 Pro

14.04 / В Нью-Йорке от коронавируса умерло больше 10 тыс. человек

16.04 / В день 78-летия прорыва энергоблокады Ленинграда вышел музейный трамвай

12.04 / «Молодежка ОНФ» помогла подготовить больницу в Москве к приему пациентов с пневмонией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска