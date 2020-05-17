Названа дата очередной попытки Пуэрто-Рико стать 51-м штатом США

17.05.2020, 5:30, Новости дня

В ноябре Пуэрто-Рико – свободно ассоциированное государство под управлением США – проведет референдум по вопросу о вхождении в состав США.

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала соответствующий закон. На референдуме жителям предстоит ответить на вопрос о том, «должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nuevo dia.

Референдум состоится 3 ноября. Его проведут вместе с выборами губернатора. Однако голосование «не предусматривает того, что США должны будут принять результаты». Данный вопрос должен решить Конгресс США.

Последний раз жители Пуэрто-Рико голосовали за вхождение в состав США в 2017 году. Минюст США тогда не поддержал проведение голосования в Конгрессе.

В 2018 году представитель Пуэрто-Рико в нижней палате Конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменов из Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс законопроект, предполагающий принятие в состав США острова Пуэрто-Рико.