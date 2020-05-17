 

Названа дата очередной попытки Пуэрто-Рико стать 51-м штатом США

17.05.2020, 5:30, Новости дня

В ноябре Пуэрто-Рико – свободно ассоциированное государство под управлением США – проведет референдум по вопросу о вхождении в состав США.

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала соответствующий закон. На референдуме жителям предстоит ответить на вопрос о том, «должно ли Пуэрто-Рико быть немедленно принято в состав США», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nuevo dia.

Референдум состоится 3 ноября. Его проведут вместе с выборами губернатора. Однако голосование «не предусматривает того, что США должны будут принять результаты». Данный вопрос должен решить Конгресс США.

Последний раз жители Пуэрто-Рико голосовали за вхождение в состав США в 2017 году. Минюст США тогда не поддержал проведение голосования в Конгрессе.

В 2018 году представитель Пуэрто-Рико в нижней палате Конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и еще 37 конгрессменов из Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс законопроект, предполагающий принятие в состав США острова Пуэрто-Рико.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / В Душанбе сотрудник прокуратуры умер от пневмонии. Минздрав Таджикистана заявил, что это свиной грипп, а не коронавирус

04.05 / Как пандемия скажется на экономике России? 

27.04 / Трамп опроверг информацию о намерении уволить главу минздрава Азара

10.04 / Китай исключил собак из списка съедобных животных

22.04 / “Индекс свободы прессы”: Украина опережает Россию на 43 пункта, Туркменистан поднялся с последнего места на предпоследнее

14.04 / Американские дипломаты в 2018 году предупреждали о проблемах с безопасностью в Уханьском институте вирусологии

16.05 / Newsweek – сделка по ядерному разоружению с Китаем возможна, но это вряд ли будет СНВ-III

24.04 / Виртуальный концерт в Fortnite собрал более 12 млн зрителей

11.05 / Внедорожник Chevrolet Tahoe получит полицейскую спецверсию

16.04 / Российские отели начали предлагать услугу «самоизоляция»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска