 

В США число зараженных коронавирусом превысило 1,5 миллиона

17.05.2020, 5:10, Новости дня

По состоянию на 4:00 по московскому времени воскресенья, 17 мая, в Соединенных Штатах Америки зарегистрировано 1 507 773 случая инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщает портал Worldometer, специализирующийся на статистике по важнейшим мировым событиям.

От коронавируса в США скончались 90 113 человек. В настоящее время уровень смертности составляет 272 человека на 1 миллион населения страны. Выздоровели 339 232 человека.

 

Всего в мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 заразились 4 719 057 человек, зафиксировано 313 180 летальных исходов, излечились 1 811 567 пациентов, передает агентство "Интерфакс".



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