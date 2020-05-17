 

Диана Гурцкая рассказала о побывавшей в концлагере свекрови

17.05.2020, 5:09, Разное

Российская певица Диана Гурцкая пояснила о том, как ее свекровь чуть не погибла в концлагере. Туда она попала еще в 8-месячном возрасте, но ей удалось выжить там, где погибло множество людей.
Об этом исполнительница пояснила в рамках выступления на юбилейном концерте «Поем Победе». Его организовали в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а проходил он в формате онлайн. По словам Дианы Гурцкой, этот день очень важен для их семьи, и она гордится подвигами, которые совершали ее предки.

Война не обошла стороной ее семью. В одном из самых ужасных мест — нацистском концлагере оказалась свекровь певицы. Тогда ей было всего восемь месяцев, но ей удалось выжить, вырасти, а впоследствии воспитать и родить сына. Диана Гурцкая поблагодарила ее и попросила беречь себя.



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