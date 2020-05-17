 

Сын Эллы Фицджеральд и Рэя Брауна снял квартиру в Ярославле из-за COVID-19

17.05.2020, 5:08, Новости дня

Из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом, приемный сын певицы Эллы Фицджеральд и контрабасиста Рэя Брауна джазовый музыкант Рэй Браун-младший остался в Ярославле, сообщил местный музыкант Станислав Майнугин.

Браун-младший «не смог улететь после концертного тура», поэтому американский музыкант «снял квартиру в Ярославле». Майнугин подтвердил, что у Брауна-младшего «все в порядке».

Организатор праздничных событий в Ярославле Елена Вишневская сообщила, что Браун не может улететь ни в США, ни к жене на Украину, передает РИА «Новости».

Легендарная джазовая певица Элла Фицджеральд в 1947 году вышла замуж за известного контрабасиста Рэя Брауна. Они усыновили племянника Фицджеральд, которого назвали Рэй Браун-младший. Несколько лет назад Браун-младший женился на украинской виолончелистке Наталье Ильиной.



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