Мнение: В Стерлитамаке сносят незаконный памятник Колчаку

17.05.2020, 4:35, Разное

В Стрелитамаке попытались незаконно поставить памятник нереабилитированному (в том числе и российскими судами) военному преступнику и агенту британской разведки Колчаку.

Как оказалось, можно спокойно установить бюст рядом с ТЦ и анонсировать его открытие на 18 мая http://www.bashinform.ru/news/1450698-sterlitamakskiy-predprinimatel-ustanovil-pamyatnik-admiralu-kolchaku/

Бдительные граждане донесли куда следует и сегодня власти приехали демонтировать памятник.

Городские власти Стерлитамака 16 мая попытались демонтировать бюст адмирала Колчака, установленный около одного из городских торговых центров. Об этом UFA.AIF.RU сообщил предприниматель Тагир Ибрагимов, на деньги которого создан объект.

По его словам, представители городской администрации приехали к памятнику, опечатали его, убрали венки. После этого подъехал экскаватор, сейчас бюст пытаются демонтировать. Чиновники заявили, что он установлен незаконно.

«Я стою здесь и пытаюсь всеми силами этому противостоять, – сообщил Ибрагимов. – Надеюсь, демонтировать им бюст не удастся, он установлен очень хорошо».

Действия чиновников возмутили предпринимателя, так как, по его словам, участок, на котором установлен бюст, находится у него в собственности. При этом администрация города выставляет счета за аренду территории, уточнил Ибрагимов. Предприниматель сообщил, что уже обращался к правоохранителям, но ответа не получил из-за того, что сегодня выходной.

Напомним, Тагир Ибрагимов установил бюст Александра Колчака по собственной инициативе. На 18 мая в Стерлитамаке запланировано торжественное открытие объекта.

Ранее общественники предпринимали попытки увековечить память адмирала в Уфе, но они не увенчались успехом

https://yandex.ru/turbo/s/ufa.aif.ru/incidents/details/vlasti_sterlitamaka_v_bashkirii_pytayutsya_demontirovat_pamyatnik_kolchaku?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVlasti_Sterlitamaka_v_Bashkirii_pytayutsya_demontirovat_pamyatnik_Kolchaku–1e138241eef08717b762cea1e391e191 – цинк

Собкор02: Мэрии Стерлитамака, пытавшейся демонтировать бюст Колчака, противостояли дети

Сегодня, 16 мая, во втором по величине городе Башкирии местные власти попытались снести незаконно установленный памятник адмиралу Колчаку. На защиту бюста предводителя белогвардейцев встали организаторы установки и дети. Приехавшая бригада рабочих не стала связываться с противниками демонтажа из-за боязни нанести вред присутствующим и вынуждена была ретироваться.

Известно, что памятник установил местный предприниматель Тагир Ибрагимов, который уже назначил на 18 мая торжественное открытие. Местные власти не оценили исторический порыв бизнесмена и заявили, что скульптура установлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования с администрацией города, поэтому подлежит демонтажу.

– Решение стерлитамакских властей о сносе памятника считаю абсолютно верным, – говорит депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин. – Александр Колчак является государственным преступником, его личность пытались реабилитировать несколько раз через суды, но без успешно. Более того, торжественное открытие памятника белому адмиралу анонсируется тогда, когда массовые мероприятия запрещены. Я уже направил по этому поводу запросы в правоохранительные органы.

Во время попытки рабочих демонтировать бюст, Тагир Ибрагимов забрался на памятник, а позже скульптуру обступили его сторонники, в том числе дети.

– Я понимаю, что у людей могут быть разные точки зрения на исторические события, но прикрывать свои порывы детьми – это вверх цинизма, – заявил стерлитамакский общественник Дамир Гарифуллин.

Сам Тагир Ибрагимов уверен, что Александр Колчак легендарная личность в истории российского государства, несмотря на то, что представлял белое движение во время гражданской войны в России.

https://vk.com/sterlitamakcity_ru – цинк

Было бы неплохо, если бы ФСБ или Следственый Комитет провели проверку этих "общественников", особенно деятеля, который прикрывался детьми.

Также есть вопросы по поводу того, что местные власти не в курсе, что у них в городе самовольно памятники нереабилитированным военным преступникам ставят.

Определением Военного Cуда Забайкальского Военного Округа от 26.01.1999г N3-Н А.В. КОЛЧАК признан НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ РЕАБИЛИТАЦИИ, а вынесенное в отношении него постановление ИВРК от 06.02.1920г о применении к нему ВМН в виде расстрела, приведенное в исполнение 07.02.1920г,- обоснованным.