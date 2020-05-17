Полиция ответила на протесты предпринимателей слезоточивым газом в Польше

17.05.2020, 4:30, Новости дня

В Варшаве правоохранители использовали слезоточивый газ против предпринимателей, которые приняли участие в акции протеста, сообщил представитель полиции города Сильвестр Марчак.

Акция протеста прошла на Замковой площади. Участники акции требовали финансовой поддержки от властей страны, чтобы компенсировать потери, которые бизнес понес в связи с пандемией коронавируса.

Полиция потребовала, чтобы предприниматели разошлись, так как акция была незаконной, передает РИА «Новости».

Как заявили правоохранители, участники акции учестники акции проявили «агрессию в отношении полиции». В ответ на «нападение» полицейские применили «меры прямого принуждения в виде газа и физической силы».