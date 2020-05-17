Independent – в Пентагоне неохотно подтвердили разработку гиперзвукового оружия

17.05.2020, 4:20, Новости дня

В Министерстве обороны США заявления президента Дональда Трампа о разработке «супер-пупер ракеты» согласились прокомментировать только после того как, перенаправив все запросы журналистов в Белый дом, получили их обратно, пишет The Independent. При этом пресс-секретарь Пентагона Джонатан Рат Хоффман создание гиперзвукового оружия подтвердил.



Reuters

Пентагон неохотно прокомментировал разработку гиперзвукового оружия, после того как в ходе церемонии первой официальной презентации флага Космических сил США президент Дональд Трамп похвастался новым оружием, пишет The Independent.

«У нас есть — я называю её супер-пупер ракетой. Как мне на днях сообщили, она в 17 раз быстрее, того, что у них есть сейчас, также превосходя самую быструю ракету, которая есть в нашем распоряжении, — заявил в пятницу американский лидер. — Вы знаете, что у РФ есть в пять раз более быстрая ракета, а Китай работает над ракетой в пять или шесть раз быстрее. Теперь у нас есть ракета в 17 раз быстрее, и её только что одобрили».

Тем не менее Министерство обороны изначально отказалось комментировать заявление Трампа, перенаправляя все запросы журналистов в Белый дом, который, в свою очередь, перенаправлял их обратно в Пентагон.



После того как стало известно об отказе администрации президента комментировать вопрос разработки ракеты, пресс-секретарь Пентагона Джонатан Рат Хоффман подтвердил разработку гиперзвукового оружия.

«Министерство обороны работает над созданием ряда гиперзвуковых ракет для противодействия нашим противникам», — написал Хоффман на своей страничке в Twitter.

Как отмечает The Independent, каждый элемент созданного американскими художниками флага Космических сил США имеет своё значение. В частности, дельта посередине — это символ, который годами использовали в Военно-воздушных силах страны, отражающий перемены и инновации. Серый цвет дельты символизирует то, что Космические силы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю. А земной шар и орбита вокруг него обозначают родную землю и противодействие космическим угрозам и защиту от противников в космосе.