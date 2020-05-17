Больница в РФ, где из-за российского аппарата ИВЛ погибли люди, заказала немецкую технику

17.05.2020, 4:18, Новости дня

Больница Святого Георгия для больных COVID-19 в Санкт-Петербурге (РФ), где жертвами пожара стали пять человек, подписала контракт на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Германии. Об этом сообщается на сайте единой информационной системы РФ в сфере закупок.

За бюджетные средства приобретаются портативные аппараты Prisma 25ST производства Lowenstein Medical Technology, изготовленные в 2020 году. За 84 аппарата ИВЛ заказчик обязуется заплатить 27,72 млн руб. (около 9 млн грн).

Контракт был подписан 15 мая, оборудование должны поставить до конца 2020 года.

Причиной пожара, случившегося в лечебном учреждении Санкт-Петербурга 12 мая, стала, по предварительным данным, неисправность аппарата ИВЛ, говорил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

“Русская служба BBC” отмечает, что речь идет об аппаратах ИВЛ “Авента-М” производства Уральского приборостроительного завода. Они были получены больницей 1 мая в рамках договора на поставку 237 аппаратов из РФ, трех из Ирландии и 16 из Китая на общую сумму 75,6 млн руб. (около 25 млн грн). Фактически успели получить и ввести в эксплуатацию 22 аппарата “Авента-М”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 16 мая 2020 года в мире коронавирусом заразились почти 4,6 млн человек, умерли 308 тыс., выздоровели 1,65 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Россия по числу зараженных находится на втором месте в мире после США – более 272 тыс.