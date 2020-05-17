 

Банковская система Украины вошла в кризис как никогда подготовленной – Смолий

17.05.2020, 4:18, Новости дня

Банковская система Украины оказалась готовой к экономическому кризису. Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 16 мая.

“В этот кризис банковская система вошла как никогда подготовленной. Есть большая разница с тем, что происходило во время кризиса 2008-го или 2014 года. Тогда Нацбанку пришлось спасать банки, а сейчас банки спасают экономику. Потому что они докапитализированы, они имеют ликвидность, нормальные технологии для работы”, – сказал он.

В качестве примера глава Нацбанка назвал уровень капиталов.

“Сегодня при нормативе в 10% банковская система имеет 19,7%. То есть капитала у банков в два раза больше, чем критически нужно. А ликвидность банковской системы держится на уровне 200 млрд грн, как и два месяца назад”, – объяснил Смолий.

Он отметил, что в первые недели марта была ощутимая паника, вырос курс доллара и были проблемы с поставками наличной валюты из-за прекращения авиасообщения.

“Но мы эту проблему решили, и сегодня нет никакого дефицита валютной наличности в кассах банков, так же как и дефицита гривневой наличности”, – подчеркнул Смолий.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в китайском Ухане. В конце февраля – начале марта 2020 года эпицентр эпидемии переместился в Европу, затем – в США. В Украине первый случай заражения был подтвержден 3 марта. К 16 мая коронавирус выявили в 17 858 случаях, из них летальных – 497, 4906 пациентов выздоровели.

По оценкам Международного валютного фонда, пандемия коронавируса спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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