“Как сомалийские пираты”. Фирсов рассказал о поведении одесских экоинспекторов по отношению к иностранным судам

17.05.2020, 4:18, Новости дня

Сотрудники Государственной экологической инспекции Украины требовали взятки с владельцев иностранных судов, заходящих в Одессу. Об этом бывший врио главы ведомства Егор Фирсов сообщил “Бабелю” в интервью, опубликованном 15 мая.

“По морской теме было интересно в Одессе. Там раньше экологическая инспекция, как сомалийские пираты, по надуманным причинам задерживала иностранные корабли и требовала взятки. Для любого корабля простой – это миллионные убытки. За взятку корабль отпускали. Объем взяток, по слухам, составлял около 40 млн грн в месяц”, – сказал он.

По словам Фирсова, после назначения врио главы Госэкоинспекции он отправился в Одессу и там “сделали разбор полетов”.

“Если раньше корабли можно было арестовывать за подписью местных инспекторов, теперь – только за моей, после анализа ситуации. Европейская бизнес-ассоциация даже сделала заявление, что она приветствует такое начинание”, – объяснил Фирсов.

Фирсов был назначен врио главы Госэкоинспекции Украины в ноябре 2019 года. Он заявлял, что будет участвовать в конкурсе на должность руководителя инспекции, но в итоге нового главу ведомства назначили в обход конкурсных процедур.

Уволили его 13 мая 2020 года, назначив на эту должность Андрея Малеваного. Фирсов утверждает, что с ним пытались “решать” вопросы.

По информации ZN.UA, увольнение Фирсова было согласовано с президентом Владимиром Зеленским. Издание выяснило, что глава государства “был уязвлен тем, что Фирсов не так часто, как хотелось бы президенту, упоминал о заслугах главы государства в деле принуждения экологически безответственного бизнеса к упорядоченной деятельности”. За время работы Фирсова врио главы ведомства ряд крупных предприятий были оштрафованы за экологические нарушения “на беспрецедентно большие для Украины суммы”, отметило ZN.UA.