Мнение: Этика конфликта

17.05.2020, 4:05, Разное

В России складывающаяся обстановка вокруг эпидемии и главное – мероприятий, которые проводит власть по "борьбе" с ней очевидно закладывают базу будущей гражданской войны, причем войны ожесточенной и, возможно, более бескомпромиссной, чем та, которая происходила сто лет назад. Разделение народа на две группы идет по абсолютно экзистенциальному противоречию, компромисс в котором невозможен, а потому оно и будет определять бескомпромиссность и борьбу до конца.

Деление народа происходит по ответу на базовый вопрос, который становится вопросом этики (то есть, системой координат, выбора между Злом и Добром). На одном полюсе – ценность человеческой жизни (а значит, второстепенность всех остальных вопросов – в первую очередь свободы, прав, достоинства), на втором – свобода выбора (и второстепенность всех остальных, включая и жизнь). В нормальной ситуации нормальный человек не делает выбор между этими вопросами, они в целом дополняют друг друга. Однако эпидемия и действия власти разделили эти два вопроса и сделали невозможным их совмещение. Собственно, в этом и состоит преступление, которое совершает власть по отношению к народу. При этом мы должны понимать, что российская власть является здесь вторичной, она лишь выполняет установки более высокого по отношению к ней уровня.

На днях стало известно, что американская армия провела тендер и уже разместила заказ стоимостью в несколько сот миллионов долларов на поставку 330 миллионов шприцев с характерной особенностью – в шприцах должны быть предустановлены наночипы, способные дистанционно (на расстояние до нескольких метров) передавать три базовых параметра – GPS-координаты, дату и время. Сами шприцы должны быть готовы к применению сразу после создания вакцины против нынешнего коронавируса. 330 миллионов шприцев – это как раз с небольшим запасом на всё население США.

В приведенном ниже видео даны ссылки на данную информацию:

В этом видео, кстати, приводятся и слова ведущего администратора специальной комиссии при правительстве США (в определенном смысле это аналог российской комиссии по борьбе с коронавирусом при Госсовете, руководит которой Собянин) о том, что вакцина "может послужить причиной гибели вакцинированных людей". Проще говоря – вакцинация служит не выздоровлению, а лишь прикрывает операцию по имплантированию чипов.

Логично предположить, что аналогичные мероприятия затронут в будущем не только территорию США, но и территории других стран. России в том числе. В связи с этим возникнет окончательное размежевание населения на тех, кто купится на пропаганду и доверит свою жизнь вакцине неизвестного происхождения и неизвестной эффективности в обмен на получение контроля над своим местопребыванием, и тех, кто категорически откажется от такого мероприятия. (Кстати, довод, что современные смартфоны также передают координаты человека, некорректен. Смартфон можно оставить дома, отказаться от него, выбор есть всегда. В случае вакцинирования и наличия в вакцине соответствующих "добавок" выбор перестанет существовать. Для кого-то это приемлемая плата за иллюзию выздоровления, для кого-то категорически неприемлемая).

Естественно, что "отказники" будут подвергаться репрессиям, будут поражаться в правах, причем не только они, но и их семьи. Разделение народа по признаку отношения к мероприятиям по "борьбе" произойдет окончательно. Причем власть однозначно примет сторону одной из групп, поставив другую в ситуацию, когда борьба останется единственным способом сохранить свою этическую и культурную принадлежность. И это рано или поздно, но приведет к акциям неповиновения, протестам, насилию и в конечном итоге гражданскому столкновению, где так называемые "ковиддиссиденты" будут играть роль абсолютно угнетаемого и сегрегированного меньшинства. Меньшинства не по количеству – их как раз может быть и большинство. Но власть в любом случае будет их противником, а значит, они будут вынуждены начинать свою борьбу с гораздо худших стартовых позиций.

Любая сегрегация и любой апартеид неизбежно ставят перед сегрегированным меньшинством выбор между своими правами и смертью. ИГИЛ, кстати, возник как раз на таком выборе, который выбором на самом деле не являлся – деклассированное суннитское меньшинство Ирака сделало выбор между медленной и мучительной смертью в резервациях или борьбой и смертью, но с шансом на победу. И борьба, кстати, с поражением ИГИЛ не завершена, так как базовая причина продолжает существовать – шиитское большинство Ирака продолжает угнетать суннитское меньшинство, вынуждая его снова делать тот же самый выбор.

В России уже заложена база для такого деления, причем оно будет происходить вне зависимости от всех предыдущих предпочтений – на одной стороне могут оказаться левые, правые, националисты или либералы. На другой – точно такие же. Однако теперь они будут объединены или разделены не по идеологическим, а по этическим линиям разлома. Этика лежит в основе человеческого поведения, в основе его культурных кодов и является первичной по отношению к идеологии. Поэтому деление будет (да оно уже происходит) гораздо более жесткое и не допускающее ни малейшего соглашательства или компромиссов. Выбор будет между жизнью и свободой. Причем позиция "ковидлоялистов" здесь выглядит гораздо менее защитимой – на самом деле этого выбора нет.

Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради кратковременной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности. (Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.) – Бенджамин Франклин, Ассамблея Пенсильвании: Официальное письмо Губернатору. Опубликовано в протоколе заседания Палаты представителей, 1755-1756 гг. (Филадельфия, 1756), с. 19-21. [11 ноября, 1755]. Кстати, уж-кто-кто, а наша "элита" обязана знать Франклина и любить его без памяти хотя бы потому, что его портрет напечатан на их иконе – купюре в 100 долларов.

Это как раз наш случай, и очевидно, что пожертвовав свободой ради безопасности, "лоялисты" в итоге утратят и то, и другое. Именно поэтому их позиция нерациональна и исключительно эмоциональна. Но это не отменяет деления народа на две неравные группы и ожесточение по вопросу о принудительных мерах властей по созданию послушного и управляемого населения.

Людям не оставляют выбор, что и становится основой для конфликта. Есть выбор – конфликт может быть разрешен мирными процедурами и механизмами. Нет выбора – конфликт неизбежно перейдет в фазу ожесточенного столкновения. Будет ли оно "горячим", "теплым" или "холодным", значения не имеет. На кону – либо свобода, либо жизнь. И у каждого будет свой ответ на этот вопрос.