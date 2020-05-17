 

Зампредседателя ЦИК: избирательная система – в состоянии готовности

17.05.2020, 3:54, Новости дня

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что избирательная система страны — в состоянии готовности. Владимир Путин обозначит новую дату голосования по поправкам в Конституцию. ЦИК был готов провести голосование в апреле, но оно было перенесено из-за пандемии коронавируса COVID-19 и сложной эпидемиологической ситуации в России, напоминает РИА Новости.

Председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы считает, что новое голосование может быть проведено 24 июня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Еще 24 стационара Москвы будут перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусом

09.04 / СК возбудил дела из-за фейков о заражении коронавирусом военных в Сирии

03.04 / Конева променяли на власовцев: в Праге снесен памятник прославленному маршалу

03.04 / Уточнен режим передвижения на автомобиле в Москве во время ограничений

30.03 / Для Божены Рынска родили дочь через год после самоубийства отца

07.05 / Италия предложила РФ помощь в борьбе с коронавирусом

04.05 / При нападении террористов в Сирии погибли девять полицейских

14.04 / Кличко сообщил, что в Киеве умер монах Почаевской лавры

24.04 / VOAэкспресс 23 апреля 2020

31.03 / Мединский оценил слова Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска