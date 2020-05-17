 

Киев не намерен согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР

17.05.2020, 3:54, Новости дня

Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что на следующей встрече контактной группы по Донбассу Украина намерена представить группу своих кандидатов от неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР. Глава президентского офиса добавил также, что Киев не намерен согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР.

По словам Ермака, Киев будут представлять украинские граждане — внутренне перемещенные лица — из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Они, по мнению политика, могут представлять указанные регионы. Им предстоит "положить конец монополии" на представительство ДНР и ЛНР со стороны "непризнанных квазигосударственных образований", сообщил Ермак.

Ранее в Раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет по стопам Петра Порошенко. Марина Бардина, депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа", сообщила, что стратегия Зеленского в отношении решения донбасского конфликта постепенно меняется. Стратегия Порошенко не сработала в течение шести лет и не будет работать в дальнейшем, приводит мнение парламентария РИА Новости. Поэтому в стране началось "изменение процессов": Киев пытается придать группе, ведущей трехсторонние переговоры, более официальный статус.

Бардина заявил также, что Киев начал движение по пути исполнения договоренностей Минска. Главное из них — предоставление доступа на территории Красному Кресту. Депутат уверена, что эта организация поможет завершить списки обмена пленными в формате "всех на всех".

Ранее Зеленский обновил состав контактной группы, включив туда официальных должностных лиц Украины, в том числе вице-премьера, министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Однако в МИД ДНР отметили, что замена представителей Украины не принесла результата на переговорах в Минске.



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