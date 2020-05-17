 

Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 1500 человек

17.05.2020, 3:35, Разное

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

У всех умерших была диагностирована двусторонняя пневмония, их возраст в оперштабе не уточнили. Таким образом, число скончавшихся с СOVID-19 в столице достигло 1503 человек. 

В Москве за время пандемии зафиксировали 138 969 случаев заражения коронавирусом, 26 032 пациента выздоровели. По числу заболевших, умерших и выздоровевших столица находится на первом месте среди российских регионов.

Источник: Новая газета



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