Франция осудила решение Италии открыть границы

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17.05.2020, 3:30, Новости дня

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер раскритиковал Италию, которая решила снять в июне ограничения на въезд и выезд для поездок в пределах Евросоюза.

Кастанер сообщил о необходимости «вести согласованное обсуждение на европейском уровне, особенно Шенгенской зоны». Однако «единоличное решение Испании на этой неделе, озвученное сегодня утром (решение) Италии не совпадают» с тем, что страны ЕС «должны делать, чтобы работать солидарно». Кастанер намерен обсудить ситуацию с итальянским коллегой, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с 3 июня «можно будет передвигаться между странами ЕС без обязательного карантина для прибывающих в Италию». По его словам, «это создаст условия для возобновления туризма», передает ТАСС со ссылкой на Rai News 24.

До 3 июня будут сохраняться ограничения в передвижении между итальянскими регионами. С 18 мая можно будет свободно передвигаться внутри региона проживания.

Напомним, власти Италии прорабатывают возможность создания «туристических партнерств» для восстановления летнего туризма, в том числе правительство страны рассчитывают на установление специальных коридоров с Россией, Германией и Китаем.

В Европе констатировали переход Италии от «непонимания» к «нелюбви» к ЕС. Газета ВЗГЛЯД еще в начале апреля указывала, что Евросоюз проигрывает «битву» за Италию.



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