Мнение: Повторные заражения на авианосце “Теодор Рузвельт”

17.05.2020, 3:15, Разное

Выход в море атомного авианосца "Теодор Рузвельт" снова отложен.

У 13-ти официально выздоровевших моряков снова обнаружен коронавирус + еще 1 где-то успел подхватить туберкулез. Всех заболевших срочно сняли с авианосца и снова посадили в изолятор на Гуаме. Всех, кто контактировал с заболевшими, также повторно сняли с корабля и посадили на повторную обсервацию. Отдельно идет проверка на туберкулез.

Корабль срочно прервавший учебно-боевую миссию в конце марта, уже более 1,5 месяцев отстаивается на Гуаме, фактически выйдя из строя. Ранее, оптимистические прогнозы Пентагона сводились к тому, что в середине мая корабль вернется в строй.

Новые случаи заболевания коронавирусом, в особенности среди уже переболевших, ставят под вопрос его возвращение в строй в ближайшие недели.

Пентагон на этот раз более обтекаемо заявил, что корабль вернется в строй, как только на нем наберется критическая масса экипажа с необходимыми знаниями. Очевидно, что за 1,5 месяца после первых заражений, критическую массу набрать не смогли.

PS. Другой пострадавший авианосец, французский "Шарль де Голль" также отстаивается в Тулоне, более 60% экипажа переболели коронавирусом. Смертей не было.

Французы осторожно надеются, что корабль получится ввести в строй во второй половине июня.

PS2. Данная история может служит доказательством того, что повторные заражения коронавирусом имеют место быть и как минимум в некоторых случаях иммунитет не вырабатывается. Заболеть повторно можно спустя всего 1-1,5 месяца.