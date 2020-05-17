 

Мнение: Повторные заражения на авианосце “Теодор Рузвельт”

17.05.2020, 3:15, Разное

Выход в море атомного авианосца "Теодор Рузвельт" снова отложен.
У 13-ти официально выздоровевших моряков снова обнаружен коронавирус + еще 1 где-то успел подхватить туберкулез. Всех заболевших срочно сняли с авианосца и снова посадили в изолятор на Гуаме. Всех, кто контактировал с заболевшими, также повторно сняли с корабля и посадили на повторную обсервацию. Отдельно идет проверка на туберкулез.
Корабль срочно прервавший учебно-боевую миссию в конце марта, уже более 1,5 месяцев отстаивается на Гуаме, фактически выйдя из строя. Ранее, оптимистические прогнозы Пентагона сводились к тому, что в середине мая корабль вернется в строй.
Новые случаи заболевания коронавирусом, в особенности среди уже переболевших, ставят под вопрос его возвращение в строй в ближайшие недели.
Пентагон на этот раз более обтекаемо заявил, что корабль вернется в строй, как только на нем наберется критическая масса экипажа с необходимыми знаниями. Очевидно, что за 1,5 месяца после первых заражений, критическую массу набрать не смогли.

PS. Другой пострадавший авианосец, французский "Шарль де Голль" также отстаивается в Тулоне, более 60% экипажа переболели коронавирусом. Смертей не было.
Французы осторожно надеются, что корабль получится ввести в строй во второй половине июня.

PS2. Данная история может служит доказательством того, что повторные заражения коронавирусом имеют место быть и как минимум в некоторых случаях иммунитет не вырабатывается. Заболеть повторно можно спустя всего 1-1,5 месяца.

Источник: Colonel Cassad



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