Личное: Бытовая, сутулая задница

17.05.2020, 3:10, Разное

Наталья Чистякова-Ионова — та, которая Глюкоза, — опрометчиво запилила видео, на котором отчётливо видно, что у неё — очень красивая собака и очень некрасивая задница.



Фото: Соцсети

Широкая жопа сковородкой и галифе на бёдрах. Так выглядит жопа Глюкозы в жизни.

В Инстаграме и в глянце дело обстоит гораздо лучше. Я бы даже сказала, что отфотошопленный зад Наташки выглядит хорошо.



Фото: Соцсети

В реале — унылая бытовая задница и сутулая спиной в противной трикотажной кофтёнке, в Инстаграме — модель, пусть и бюджетного класса.

Думаю, Наташка настолько увлеклась демонстрацией собаки (в Эскортограме, в принципе, принято демонстрировать всё, что у тебя есть, и даже то, чего у тебя нет), что забыла пропустить через пункт контроля собственную задницу.

Смотрю я на эту Наташку и ей подобных Бонь и задаюсь вопросом: и как им с таким ограниченным интеллектом живётся? Нормально, думаете?

Собачка, улыбка, жопа — всё это, наверное, хорошо. Особенно, если обработать последнюю в фоторедакторе. Хорошо лет до 22, а после, увы, выглядит жалко, если ко всему этому не прилагается интеллект.

Мало умных, очень мало. Всё больше — писи, сиси, бикини. Лично мне надоело.

А вам?