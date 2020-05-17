 

Личное: Бытовая, сутулая задница

17.05.2020, 3:10, Разное

Наталья Чистякова-Ионова — та, которая Глюкоза, — опрометчиво запилила видео, на котором отчётливо видно, что у неё — очень красивая собака и очень некрасивая задница.


Фото: Соцсети

Широкая жопа сковородкой и галифе на бёдрах. Так выглядит жопа Глюкозы в жизни.  

В Инстаграме и в глянце дело обстоит гораздо лучше. Я бы даже сказала, что отфотошопленный зад Наташки выглядит хорошо.  


Фото: Соцсети

В реале — унылая бытовая задница и сутулая спиной в противной трикотажной кофтёнке, в Инстаграме — модель, пусть и бюджетного класса.

Думаю, Наташка настолько увлеклась демонстрацией собаки (в Эскортограме, в принципе, принято демонстрировать всё, что у тебя есть, и даже то, чего у тебя нет), что забыла пропустить через пункт контроля собственную задницу.

  Смотрю я на эту Наташку и ей подобных Бонь и задаюсь вопросом: и как им с таким ограниченным интеллектом живётся? Нормально, думаете?

Собачка, улыбка, жопа — всё это, наверное, хорошо. Особенно, если обработать последнюю в фоторедакторе. Хорошо лет до 22, а после, увы, выглядит жалко, если ко всему этому не прилагается интеллект.

Мало умных, очень мало.   Всё больше — писи, сиси, бикини. Лично мне надоело.  

А вам?

Источник: Лена Миро



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