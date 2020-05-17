DM – в британские дома престарелых больных коронавирусом отправляли как тикающую бомбу

17.05.2020, 3:06, Новости дня

У британского правительства действовал указ, в соответствии с которым дома престарелых обязаны были принимать пациентов из больниц вне зависимости от анализов на коронавирус. В итоге многие учреждения, где удавалось не допустить заболевания, после приёма новых жителей, пусть и с соблюдением мер предосторожности, оказывались заражены, пишет Daily Mail.



Reuters

Британское правительство проводило планомерную политику, в рамках которой заставляло дома престарелых принимать людей вне зависимости от их анализов на коронавирус, пишет Daily Mail. В результате там получилась «опустошительная» смертность.

Указание принимать всех пациентов в дома престарелых действовало со 2 до 16 апреля, отмечается в статье. При этом положительный анализ на коронавирус не играл роли, и анализы у них могли не брать вовсе. Юристы сейчас выясняют, не были ли нарушены права этих пациентов.

А некоторых пациентов с подтверждённым диагнозом переводили из больниц обратно в дома престарелых, чтобы освободить больничные койки. Их издание называет «жертвенными агнцами». Так, одну из пациенток выписали из госпиталя, утверждая, что она здорова, но её самочувствие стало резко ухудшаться. В итоге, когда она умерла, родные даже не смогли с ней проститься.

После того как пациент с коронавирусом попадал в дом престарелых, там распространялось заболевание, и люди начинали умирать по одному-два в день, как, например, в учреждении, которое находится в Ливерпуле. При этом изначально этот дом престарелых соблюдал необходимые меры защиты, и вирус туда не проникал, но затем в больнице попросили перевести туда двух необследованных пациентов на свободные места. Проводить тесты им не захотели, поскольку на то не было прямых причин. В больнице уверяют, что они выдержали необходимый двухнедельный карантин.

Но вскоре после этого переезда у них и у других жителей дома престарелых появились симптомы коронавируса. Некоторые из умерших в ливерпульском доме престарелых находились там по 14 лет, это была уже практически семья, так что трагедию тяжело переживали и жители дома, и сотрудники.

О подобной ситуации сообщали работники и других учреждений, в том числе, например, сотрудница дома престарелых в Восточном Сассексе, которая проработала там 30 лет, но не выдержала и уволилась после давления со стороны больниц, которые требовали, чтобы они приняли пациентов с коронавирусом. В результате коронавирус попал в её учреждение, и там погибло 30 человек.

Как она рассказывает, некоторые умирали в одиночестве и агонии, поскольку для ухода за всеми не хватало персонала, чтобы находиться постоянно со всеми умирающими. В итоге и смерть пациента порой приходилось фиксировать по видеосвязи. Так, она рассказывает, что однажды врач из-за загрузки не мог прийти сам в палату, и сотрудникам пришлось созвониться с ним и светить фонариком в глаз умершего, чтобы врач смог по телефону подтвердить его смерть. «Кажется, что эти люди просто не важны», — приводит издание её слова.

Daily Mail описывает также историю 90-летнего Брайана Тейлора, который оказался в доме престарелых Галифакса, куда доставили пациента с подтверждённым диагнозом. Сначала его дочери говорили, что с ним самим всё в порядке. Но однажды вечером он почувствовал себя плохо, на утро его осмотрел врач, и днём его дочери позвонили сообщить, что он с трудом дышит. А когда она приехала через 20 минут, её отец был уже мёртв. Причём в заключении было написано, что причиной смерти стали сердечный приступ, диабет и повышенное давление, но не коронавирус.

Пострадавшие семьи осуждают британское правительство за такие действия и говорят, что отправлять больных людей в дома престарелых было словно подкладывать тикающую бомбу. Но руководство самих учреждений, с другой стороны, не имело права не принять таких пациентов.

Правительство своё постановление отменило, но в некоторых случаях пациенты с положительным анализом на коронавирус по-прежнему могут попасть в дом престарелых, только с оговоркой, что их нужно изолировать. Впрочем, эксперты отмечают, что если такие меры по изоляции не сработали в прошлом, то вряд ли сработают и сейчас, пишет Daily Mail.