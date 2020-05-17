После завершения карантина украинцы не побегут покупать доллары – глава Нацбанка

17.05.2020, 3:00, Новости дня

После завершения карантина в связи с коронавирусной инфекцией спрос на валюту в Украине резко не повысится. Такое мнение глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий выразил “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 16 мая.

“Мы не ожидаем, что все побегут покупать доллары. Думаю, в первую очередь население начнет тратить средства, которые у них еще есть, потому что есть определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций”, – сказал он.

Глава Нацбанка объяснил, что банки предоставляют онлайн-услугу обмена безналичной гривны на безналичный доллар.

“Наличность была доступна для обмена в банковских отделениях и небанковских пунктах обмена, которые не закрывались на карантин. Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотело”, – отметил Смолий.

Он также подчеркнул, что для НБУ “колебания курса не являются какой-то страшилкой”, с этим научились справляться.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая.