Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили через три недели после встречи со Шмыгалем

17.05.2020, 3:00, Новости дня

Бывший врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил “Бабелю” в интервью, опубликованном 15 мая, что незадолго до увольнения общался с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

“Мне было важно встретиться с ним, заручиться его поддержкой. Мы встретились, я рассказал о планах, о работе. Спросил, есть ли у него ко мне вопросы? Вопросов не было. Я спросил, можем ли мы спокойно продолжать то, что делали раньше? Он ответил: “Да, делайте”. От него был четкий посыл: “Я не планирую вас менять, можете рассчитывать на мою поддержку и заходить к топ-загрязнителям даже в период карантина”. Я с расправленными крыльями вернулся в коллектив, сказал, что премьер нас поддерживает, и через три недели такая ситуация”, – рассказал он.

По словам Фирсова, об увольнении он узнал “из какой-то ссылки на YouTube”.

“На вопрос, что произошло и почему, у меня нет ответа. Со мной никто не общался. Я знаю о каком-то решении Кабмина. Премьер трубку не берет, на сообщения не отвечает, а телефон [врио] министра [энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольги Буславец] я даже не знаю”, – отметил экс-врио главы Госэкоинспекции.

Фирсов был назначен на эту должность в ноябре 2019 года. Уволили его 13 мая 2020 года, назначив на эту должность Андрея Малеваного. Фирсов утверждает, что с ним пытались “решать” вопросы.

По информации ZN.UA, увольнение Фирсова было согласовано с президентом Владимиром Зеленским. Издание выяснило, что глава государства “был уязвлен тем, что Фирсов не так часто, как хотелось бы президенту, упоминал о заслугах главы государства в деле принуждения экологически безответственного бизнеса к упорядоченной деятельности”. За время работы Фирсова врио главы ведомства ряд крупных предприятий были оштрафованы за экологические нарушения “на беспрецедентно большие для Украины суммы”, отметило ZN.UA.