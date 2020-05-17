ГПСУ задержала жителя Луганска. Он обмотался деньгами и пытался объехать КПВВ

17.05.2020, 3:00, Новости дня

15 мая в Луганской области пограничники вместе с полицейскими обнаружили жителя ОРЛО, который незаконно попал на подконтрольную правительству территорию в обход контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ).

Об этом 16 мая проинформировали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

“На окраине села Геевка Луганской области правоохранители остановили авто марки ВАЗ. В салоне находился 53-летний житель оккупированного Луганска… При осмотре в дорожной сумке и на теле мужчины правоохранители обнаружили 800 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ноябре 2019 года мужчина пересек линию разграничения и проследовал к постоянному месту жительства в Луганске, а 15 мая 2020 года “попал на контролируемую территорию Украины, переплыв на лодке реку Северский Донец возле населенного пункта Лобачево, и направлялся в Киев, где якобы проживает его сын”.

“За нарушение порядка выезда из временно оккупированной территории пограничники привлекли правонарушителя к административной ответственности, наложив штраф в размере 1700 грн. Кроме того, за нарушение порядка перемещения товаров на контролируемую территорию Украины сотрудники ГФС составили админпротокол на гражданина и изъяли обнаруженную наличность. Дело направлено в суд”, – отметили в ГПСУ.

На фото, предоставленных Госпогранслужбой, видно, что деньги прикреплены к телу мужчины скотчем.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.