 

Спикер Рады захотел привлечь Крым и Донбасс развитием «свободной» Украины

17.05.2020, 2:53, Новости дня

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, как Украина собирается установить контроль над Крымом и Донбассом.

Он призвал «не терять коммуникацию» с этими регионами, отметив, что на протяжении нескольких лет этот вопрос отходил на второй план, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Радио «Свобода».

Разумков заверил, что осознает «все те проблемы и вызовы, которые стоят перед государством». Так, коронавирус «ударил по всему миру и по Украине и с точки зрения реализации реформ, и с точки зрения экономических возможностей». Поэтому «быстро» взять Крым и Донбасс под контроль не получится, сообщил спикер Рады.

«Но и оставлять или отдавать свои территории – это тоже невозможно», – сказал он.

Разумков призвал оказывать на Россию международное давление, но при этом подчеркнул необходимость «развивать собственное государство», так как «люди всегда хотят жить там, где лучше».

Он заявил, что установить контроль Киева над Крымом и Донбассом «будет легче», если «на территории свободной страны будет лучше».

Разумков также заявил, что события марта 2014 года «язык не поворачивается назвать референдумом».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности региона закрыт окончательно.



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