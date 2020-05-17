Компенсация за риск: все врачи, работающие с COVID-19, получат денежные премии

17.05.2020, 2:39, Новости дня

Почти 22,5 миллиарда рублей. Деньги, которые кабинет министров выделяет на доплаты медикам, работающим с коронавирусом. Это премии за май.

За апрель регионы уже получили необходимую сумму. Также правительство утвердило правила, по которым эти выплаты будут предоставляться. Самый важный момент — они положены за факт работы с теми, кто заражен, без какой-либо привязки к минутам или часам.

И еще один важный момент — медработники, которые не получили выплаты, теперь могут направить жалобу через сайт Госуслуги. Для этого появилась специальная форма, сообщает телеканал "Россия 24".

Предусмотреть такой раздел на портале поручил премьер-министр на совещании с правительством.

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, решение уточнить принцип назначения стимулирующих выплат медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи было принято правительством страны по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Врачи, помогают больным коронавирусом, рискуя жизнью и здоровьем. Как отмечается, федеральные стимулирующие доплаты медицинским работникам будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами без какой-либо привязки ко времени.

Согласно новым правилам стимулирующие выплаты полагаются водителям автомобилей скорой помощи и сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге, то есть привлеченных в медицинские организации. Деньги должны быть выплачены в полном объеме всему персоналу, оказывавшему помощь пациентам с коронавирусом COVID-19 независимо от отработанных смен и часов. Это компенсация за риск, отметил Мурашко.