Международный песенный конкурс Eurovision-2021 состоится в Роттердаме

17.05.2020, 2:39, Новости дня

В 2021 году международный песенный конкурс Eurovision состоится в Роттердаме (Нидерланды). Свое решение Европейский вещательный союз (ЕВС) представил в ходе специального шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет") в субботу, 16 мая.

"Даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся. Это случится, мы откроемся миру", — гласит ролик с логотипом "Песенный конкурс "Евровидение". Роттердам-2021", показанный ЕВС.

Ожидалось, что 65-й конкурс Eurovision пройдет в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 61 мая. Россию на нем должна была представлять группа Little Big c композицией Uno. 18 марта Европейский вещательный союз решил отменить конкурс в этом году в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Вместо финала смотра 16 мая вещатели показали специальное шоу Europe Shine A Light с участием конкурсантов разных лет, передает ТАСС.