 

Стрельба в магазине в Москве: два человека пострадали

17.05.2020, 2:39, Новости дня

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета. О ЧП сообщили представители пресс-службы ГУ МВД столицы в воскресенье, 17 мая.

Как уточняется, конфликт произошел по адресу улица Просторная, дом №2 между сотрудником магазина и двумя мужчинами. Стрелявший работал в магазине охранником. В ходе конфликта он использовал, предположительно, травматический пистолет. После инцидента одного пострадавшего направили в медицинское учреждение, второй пострадавший находится в отделе полиции. Злоумышленника задержали, передает ТАСС.

По предварительным данным, все участники инцидента были в состоянии алкогольного опьянения.



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