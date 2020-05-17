Лечение некоторых пожилых людей в США от COVID-19 сочли «нецелесообразным»

17.05.2020, 2:30, Новости дня

Исполнительный директор Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми Ричард Моллот рассказал о жалобах американцев из-за ситуации с коронавирусом в домах престарелых в США.

По его словам, «некоторые семьи рассказывают, что они лишь после смерти своих родных узнавали, что те вообще были больны коронавирусом», передает RT.

Родственники постояльцев домов престарелых сообщали, что в одной комнате могли жить человек, у которого нет коронавируса, и тот, у кого COVID-19 уже диагностировали. В итоге «заболевали оба».

Моллот также сообщил о жалобах на то, что некоторых «из-за возраста или инвалидности вообще не пускают в больницу», поскольку «заниматься их лечением считается попросту нецелесообразным».

Напомним, американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс заявила, что США стали лидером по числу заболевших коронавирусом, поскольку в стране не хотели воспринимать эту угрозу всерьез. Флауэрс сообщала, что американцы боятся обращаться за помощью в медучреждения даже при положительном анализе на коронавирус из-за отсутствия страховки.