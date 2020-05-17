Мнение: Письмо: “Жжение в груди”

17.05.2020, 2:30, Разное

Сейчас покажу одно письмо от ревнивой девушки.

А потом расскажу историю, как один хищник перевоспитал такую ревнивицу.

Патологическая ревность – это неспособность разделить границы и стремление обратить в свою сторону не только действия партнера, но и все его внимание, и все его мысли, стать единственным предметом его симпатий, затмить его хобби, друзей, родственников и все его интересы.

Автор в письме, хотя и ревнует истерично, очень четко и почти красиво выполняет принцип “послали-иди”, поэтому парень не может с ней порвать и не сможет скорее всего. Но крови она откачает очень много, и у него, и у себя. Может даже здоровье свое подорвать. В таких случаях нужно понять, что вам не светят вообще никакие отношения, никогда, ни с кем, если вы будете настолько ревнивы. Если вы не даете партнеру дышать, заставляете все время напрягаться и бояться вашей реакции, жизнь с вами невыносима.

daysof_lavander

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Очень хочу попасть на разбор со своей историей.

Мне 26 лет. Последние 3.5 года живу в Китае. Учила китайский в универе. Нашла работу не по профессии, но за хорошие деньги.

Д. 25 лет. В прошлом году вернулся из-за границы где учился на архитектора. Год работает в архитектурной фирме. Он профессионально играет на фортепиано, рисует, занимается дизайном зданий. Красивый и обаятельный. У него куча друзей, в том числе и женского пола.

Мы встречались больше года, я жила с ним и его мамой около года. Никаких бытовых конфликтов не было. Он был более занятым, я готовила, убирала.

Часто он оставался сутками на работе, приходя только поспать на несколько часов, я старалась его поддерживать. С мамой в хороших отношениях.

Я часто с ним ссорилась из-за переписок с девушками, то с работы, то с подругами. Я просила его сказать кто это и о чем они разговаривают, но он злился, говорил, что это его личное пространство и личная жизнь. Я истерила, лила слезы, грозила, что убегу в ночь. Он рассказывал и показывал – там не было ничего, может легкий флирт какой-то, но мне было очень от этой ситуации неприятно. И стыдно за себя. Мы мирились. Он хотел ходить без меня на вечеринки, встречаться с друзьями в выходные без меня. Я плакала. В итоге из-за моих истерик оставался дома, либо брал меня с собой. Он говорил, что я на все слишком остро реагирую, слишом заморачиваюсь и додумываю, что я слишком подозрительная. Но каждый раз когда происходило что-то связанное с его вниманием в сторону других девушек меня разрывали слезы, просто не могла это прекратить. Мне и вправду казалось, что я схожу с ума, и все эти эмоции, это жжение в груди не мои, они неправильные. Он очень злился, из-за этого я впадала в панику еще больше и плакала сильнее.

Как-то раз после моих слез на какую-то ерунду он сказал что так дальше не может продолжаться и надо что-то решать. Он меня бросил. Был вечер, я собрала сумку, свои слезы и сопли, и, пожелав ему счастья, ушла. Через пару часов он написал, что ошибся. Я не отвечала. Потом он еще что-то писал и я тоже не отвечала. На второй день он написал письмо, что будет стараться исправиться для меня и что он не хочет терять меня. Был Новый Год. Я вернулась. Начался карантин. Первое время все было хорошо. От себя я старалась не коситься в его переписки и не реагировать так остро на девушек-коллег. На карантине мы жили более мирно, чем до, но все равно ссоры были. На ту же тему.

Во время карантина он работал, а я нет(фирма не работает пока что). Поначалу мне платили половину зп, это как его зп. Но два месяца назад платить стали совсем мало. Я продолжала платить за свое жилье, курсы. Деньги кончались. Я уже вкладывалась в бюджет не пополам, а меньше. Последние две недели вообще сидела на его шее. Напала какая-то апатия.

За день до расставания он ночью говорил про девушку своего друга с работы, мол, русская тоже, и очень красивая. Я уже засыпала. На следующий день черт дернул спросить в мессенжере вот такую чушь:

– А та девушка красивее меня?

– Не знаю, не помню. Все его девушки очень красивые, он и сам красивый парень.У тебя что, слишком много времени, чтобы об этом думать?

– Понятно.

– Что тебе понятно?

– Что я уродливее.

– Да, точно, думай как хочешь.

– Ну все, пока.

– Не драматизируй

– Надоело это

– Что именно?

Я не ответила. Вечером он приехал хмурый и не разговаривал со мной. Я училась и решила не лезть к нему(сейчас мне кажется, что я должна была извиниться). Он лег спать, я ушла в другую комнату и играла в игру. В два часа ночи он позвал меня и сказал, что у нас не выходит ничего, и он очень устал, ему очень тяжело со мной, что я не могу исправиться как бы он не старался. Попросил объяснить, что за шизофрения была днем. Я плакала, пыталась объяснить, что мне от него надо было. Он сказал, что не слепой и видит, кто красивый, а кто нет, и всегда есть красивее меня и его. Сказал, что думает, что я очень красивая, но если об этом каждый день повторять, тот слова обесценятся. Он сказал, что из-за того как я на все реагирую и постоянно рыдаю мы не можем продолжать. Я сказала, что понимаю, и уважаю его решение. В слезах стала собираться. Потом вышла в коридор постаралась успокоиться. Вышло не очень. Было около 3х. Я решила переночевать и уехать. Утащила постельное в зал и легла на диване. Пока была в туалете он перетащил его обратно. Не стала устраивать разборки очередные, всю ночь не могла заснуть. Он пытался гладить меня по голове, я говорила не надо. На следующий день он ушел на работу, а я стала собираться. Дотянула до 10 ти вечера. Не думала, что он так рано вернется. Сказал, что поможет перевезти вещи и стал со мной говорить. Повторял, что так будет лучше, что мы разные, я молчала. Извинилась за неадекват, пожелала ему счастья. Сказала, что я поеду сейчас, а вещи завтра заберу с помощью друзей. Он отобрал у меня телефон и сказал, что знает, что у меня нет друзей, и сам меня отвезет. По дороге предлагал заехать поужинать, я отказалась. Положив все вещи он снова заговорил. Сказал, что ему очень жаль, что это было одно из самых счастливых времен в его жизни, что я очень красивая, но мы просто разные и так лучше для всех. Я кивнула, поблагодарила за помощь. Он плакал, я почему-то разозлилась. На себя, на него, на свою жизнь. Он обнял меня и плакал.

– Я останусь сегодня здесь?

– Нет, не нужно

– Поехали домой?

– Нет, я в порядке.

– Здесь нет места для всех твоих вещей.

– Здесь не так плохо.

– Мы же сможем быть друзьями?

– Нет.

– Почему?

– Я не хочу.

– Почему не хочешь

– Не могу.

– Мы будем переписываться?

– Нет, не будем.

– Почему у тебя всегда все только белое или черное? Почему ты такая?

Он снова меня обнял. Я так и стояла столбом, и старалась не плакать.

– Ты будешь в порядке? Давай встретимся когда нам обоим станет легче.

– Я буду в порядке. Тебе пора.

Он еще что-то говорил, чего я не запомнила. Я сказала, что мне нужно побыть одной. Он рассмеялся:”Тебе?”. Я кивнула и села на кровать. Он постоял еще немного и ушел.

У него остались некоторые мои вещи, которые я планирую забрать, когда он будет на работе.

Предательски обострился гастрит, уже пять дней почти ничего не делаю. Есть не могу. Щемит в груди. Не спится, если пью снотворное, то просыпаюсь через три часа от мыслей: “Это все твоя вина, ты сошла с ума”.

Маленькая темная комната заваленная коробками, ноут, разговоры с мамой и лучшей подругой. На работу не выпускают.

Очень хочется знать, что делать, чтобы стало легче. Я читала, что есть такое явление как патологическая ревность. Она ли это? Может, мне правда нужна профессиональная помощь.

Ну и история про хищника, тоже разберем давайте подробно.

Тарас познакомился с девушкой, она была намного моложе его предыдущих женщин, но старше его на шесть лет. Она профессиональная певица, популярный блогер и, как автор письма, живет в Китае. Они подружились на почве музыки, потом возникла симпатия и завязались отношения. Сначала все было отлично, очень много общих тем для разговоров, совпадение вкусов, полная совместимость. А потом вдруг выяснилось, что девушка при всех своих достоинствах – патологически ревнива. Она не выносила когда Тарас просто смотрит на других девушек, постоянно задавала ему вопрос, симпатичная ли ему та или эта, и если он отвечал да или уклончиво, начиналась дикая истерика. Она рыдала, иногда билась в припадке, несколько раз резала руки. Когда они расставались, девушка приходила в себя, признавала свой неадекват, они мирились, и вскоре все повторялось. Между этими эпизодами все было так хорошо, что Тарас все чаще ловил себя на желании подчиниться, не смотреть ни на кого, всегда отвечать, что другие девушки уродины. Но ему было понятно, что слив к добру не приведет.

И вот что он сделал.

В период затишья, после бурного примирения, Тарас вдруг увидел, что симпатичный парень в бейсболке пишет девушке в чате много эмоциональных сообщений. Ей всегда писали, у нее было множество фанатов, но здесь вдруг Тарас спросил: “Ты решила мне мстить?” И стал придираться к каждому сообщению этого парня, заставив девушку его заблокировать. Потом они поговорили и Тарас сказал, что не может больше ей доверять после такой откровенной попытки измены. Попытки измены не было, но Тарас заявил, что это была месть и была попытка измены. И стал контролировать и проверять все ее переписки, в том числе старые, придираясь к каждому двусмысленному слову.

Он выносил ей мозг несколько дней подряд. Она несколько раз спрашивала, неужели он решил показать ей ее со стороны, но Тарас был серьезен и отрицал, он говорил, что теперь понимает ее хорошо, но так же понимает, что она судила о нем по себе, это у нее была и есть куча флирта и фривольных переписок.

Около недели продолжались его придирки и ревность, пока девушка не стала выглядеть постоянно испуганной. А потом он резко отстал и перестал придираться.

И с тех пор ее ревность прекратилась. По крайней мере патологическая.

Вот такой интересный эффект.

Как думаете, почему так получилось?