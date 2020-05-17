В Германии возобновили национальный чемпионат по футболу
17.05.2020, 2:20, Разное
После перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Германии возобновился чемпионат страны по футболу (Бундеслигу). Об этом сообщается в его твиттере.
По итогам матчей лидерство сохранила «Боррусия». Все встречи прошли при пустых трибунах. Они закончились со счетом:
Бундеслигу прервали в середине марта из-за ситуации с коронавирусом. В других страна национальные чемпионаты по футболу тоже приостановили.
Источник: Новая газета
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