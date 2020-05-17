 

В Германии возобновили национальный чемпионат по футболу

17.05.2020, 2:20, Разное

После перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Германии возобновился чемпионат страны по футболу (Бундеслигу). Об этом сообщается в его твиттере.

По итогам матчей лидерство сохранила «Боррусия». Все встречи прошли при пустых трибунах. Они закончились со счетом:

  • «Боруссия» — «Шальке» (4:0);

  • «Лейпциг» — «Фрайбург» (1:1);

  • «Хоффенхайм» — «Герта» (0:3).

  • «Фортуна» — «Падерборн» (0:0);

  • «Аугсбург» — «Вольфсбург» (1:2);

  • «Боруссия Менхенгладбах» — «Айнтрахт Франкфурт» (1:3)

    • Бундеслигу прервали в середине марта из-за ситуации с коронавирусом. В других страна национальные чемпионаты по футболу тоже приостановили.

    Источник: Новая газета



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