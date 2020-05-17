Россия возмутилась решением Латвии «подвинуть» русских детей в детсадах

17.05.2020, 2:08, Новости дня

К русскоязычным в Латвии относятся как к людям «второго сорта», заявило посольство России.

Российские дипломаты прокомментировали одобренный Сеймом в третьем чтении законопроект об «обязанности латвийских самоуправлений открывать в детских садах нацменьшинств группы с латышским языком обучения», сообщается в Facebook посольства.

Как заявили в посольстве, этот шаг является «очередным подтверждением отношения властей страны к русскоязычным как к людям «второго сорта». Руководство Латвии считает, что интересами русскоязычного населения «можно пожертвовать в угоду титульной нации», а «русских детей можно попросить «подвинуться» в садиках с преподаванием на родном для них языке», заявили в посольстве.

Дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что «дети из семей нацменьшинств становятся заложниками внутриполитических игрищ националистически озабоченных депутатов и их сторонников в борьбе за голоса избирателей».

Напомним, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Латвию обеспечить благоприятный учебный процесс для представителей нацменьшинств, который был ограничен из-за вспышки коронавируса.