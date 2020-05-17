 

Guardian – в ООН ухудшили прогноз по продовольственному кризису в Африке

17.05.2020, 1:54, Новости дня

Во Всемирной продовольственной программе ООН предупредили, что в условиях распространения коронавируса в Западной Африке продовольственная помощь может понадобиться 43 миллионов человек, пишет The Guardian. Таким образом, пострадать могут в два раза больше жителей региона, чем ранее предполагали в организации.


Reuters

На фоне роста числа заражённых коронавирусом более 43 миллионов человек в Западной Африке может понадобиться продовольственная помощь в ближайшие месяцы — в два раза больше, чем предполагалось ранее, пишет The Guardian со ссылкой на Всемирную продовольственную программу. 

Как отмечает организация, в этом году голод может грозить около 265 миллионов человек по всему континенту, однако наибольшее беспокойство вызывает именно Западная Африка, сильнее других регионов пострадавшая от COVID-19.  

«Ещё до коронавируса мы пережили ряд потрясений, от которых пострадали люди. Поставки продовольствия уже не были оптимальными из-за конфликтов в Западной Африке», — заявил региональный директор организации по Западной и Центральной Африке, добавив, что пандемия лишь усугубила существующий кризис.

В связи с закрытием школ в большинстве африканских стран в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса, по данным Всемирной организации здравоохранения, 65 миллионов детей в Африке лишились питания, которое ранее предоставлялась в школах.

Несмотря на то что в настоящий момент на континенте зарегистрировано лишь около 75 тыс. случаев заражения и немногим более 2,5 тыс. смертей, количество заболевших продолжает расти, что «является серьёзным вызовом для систем здравоохранения». Кроме того, The Guardian видит проблему в низком уровне тестирования на коронавирус, что позволяет усомниться в способности органов здравоохранения выявлять случаи заражения.

Серьёзное беспокойство вызывает и положение около 4,5 миллионов человек, которые в результате «беспрецедентного конфликта» были вынуждены покинуть свои дома в Сахельском регионе, охватывающем Мали, Нигер, Мавританию, Чад и Буркина-Фасо.

Хотя меры по предотвращению распространения вируса среди них были приняты довольно быстро, гуманитарные организации указывают на то, что эти ограничения осложнили распределение продовольственной помощи, пишет The Guardian.



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