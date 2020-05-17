ПЦУ анонсировала всеукраинскую молитву против эпидемии

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17.05.2020, 1:45, Новости дня

17 мая в Михайловском кафедральном соборе в Киеве пройдет всеукраинская молитва против коронавирусной инфекции. Об этом 16 мая проинформировала в Facebook Православная церковь Украины (ПЦУ).

Богослужение проведет предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, отметили в церкви.

“Мы постепенно идем к завершению карантина, наблюдая, как возрождается социальная жизнь вокруг, приобретая свой привычный ритм. Впрочем, не стоит забывать, что распространение опасной болезни еще не преодолено. А значит, мы должны быть осмотрительными и беречь своих близких, ведь благополучие общества зависит от личной ответственности каждого из нас”, – говорится в сообщении.

В ПЦУ подчеркнули, что “совместная молитва имеет большую силу, ведь Бог благодетельствует в нашей жизни, когда мы искренне просим о его помощи”.

Ми поступово прямуємо до завершення карантину, спостерігаючи, як відроджується соціальне життя навколо, набуваючи свого…

Posted by Православна Церква України on Laupäev, 16. mai 2020

В Украине с 12 марта из-за коронавирусной инфекции действует карантин. В стране запретили массовые мероприятия, в том числе религиозные, независимо от количества участвующих. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали – вначале до 11 мая, потом до 22 мая.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

Правительство разработало пять этапов постепенного смягчения карантина.

12 мая Шмыгаль сообщил, что правительство продлит карантин в Украине после 22 мая.

На утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них летальных – 497.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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